Kaymakam Coşgun veda ziyaretlerine başladı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun veda ziyaretlerine başladı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun veda ziyaretlerine başladı. 3 yıldır Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı görevinde bulunan Coşgun, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yozgat'ın Yerköy İlçe Kaymakamlığına atandı. Çaycuma ilçesine veda ziyaretlerine başlayan Kaymakam Coşgun ilk olarak Muhtarlar Derneği'ne gitti. Muhtarlar ziyareti için Kaymakama teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Hisarcık Çaycuma Yerel Haberler

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