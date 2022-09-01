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Kaymakam Cıdıroğlu vatandaşları ziyaret edip sorun dinledi

Yerel Haberler

Kaymakam Cıdıroğlu vatandaşları ziyaret edip sorun dinledi

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Cıdıroğlu, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Cıdıroğlu, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Fatih Cıdıroğlu beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Deniz Çezik, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve kurum müdürleri ile vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Cıdıroğlu, "Vatandaşlarımızı ziyaret edip taleplerini dinledik. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Kapımız ve telefonumuz 7 gün 24 saat vatandaşımıza açık olacaktır" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızıltepe Hisarcık Mardin Fatih Yerel Haberler

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