Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Cıdıroğlu kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

Kaymakam Cıdıroğlu kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, "Ulusal Ziyaret Programı" çerçevesinde Büyükboğaziye, Körsu ve Tarlabaşı kırsal mahallelerinde hane ziyaretinde bulundu.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, "Ulusal Ziyaret Programı" çerçevesinde Büyükboğaziye, Körsu ve Tarlabaşı kırsal mahallelerinde hane ziyaretinde bulundu.

Ziyaret ettiği ailelerle sohbet edip yakından ilgilenen Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. İhtiyaçların ve taleplerin en kısa sürede karşılanacağını belirten Cıdıroğlu, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini ifade ederek bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Hane ziyaretleri sonrasında Kaymakam Cıdıroğlu, Büyükboğaziye, Körsu ve Tarlabaşı Mahallelerinde bulunan okulları ziyaret ederek buradaki öğrencilere kalem hediye edip mahallelerden ayrıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızıltepe Hisarcık Mardin Fatih Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title