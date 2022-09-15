Kaymakam Cıdıroğlu kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, "Ulusal Ziyaret Programı" çerçevesinde Büyükboğaziye, Körsu ve Tarlabaşı kırsal mahallelerinde hane ziyaretinde bulundu.

Ziyaret ettiği ailelerle sohbet edip yakından ilgilenen Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. İhtiyaçların ve taleplerin en kısa sürede karşılanacağını belirten Cıdıroğlu, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini ifade ederek bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Hane ziyaretleri sonrasında Kaymakam Cıdıroğlu, Büyükboğaziye, Körsu ve Tarlabaşı Mahallelerinde bulunan okulları ziyaret ederek buradaki öğrencilere kalem hediye edip mahallelerden ayrıldı. - MARDİN