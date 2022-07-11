Kaymakam Çelik'ten şehit aileleri ve çalışan personele bayram ziyareti Kurban Bayramı nedeniyle Manyas Kaymakamı Koray Çelik şehit aileleriyle, kurumlara giderek nöbetçi personelle bayramlaştı. Kurban Bayramı nedeniyle Manyas Kaymakamı Koray Çelik şehit aileleriyle, kurumlara giderek nöbetçi personelle bayramlaştı. Şehit aileleriyle bayramlaşmaya İlçe Emniyet Amir Vekili Osman Öztürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mustafa Sertaç Ala, Çarşı Camisi İmam-Hatibi Salman Temur' da hazır bulundu. Kaymakam Koray Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, İtfaiye Gurup Amirliği, Devlet Hastanesi ziyareti sonrasında Manyas Gönen ve Manyas Bandırma-Balıkesir yol güzergahında ki araçların sürücüleri ile bayramlaşarak, çikolata ve kolonya ikramında bulunarak, emniyet kemerlerini takmaları ve trafik kurallarına dikkat etmelerini isteyerek, yakınlarına sağ salim kavuşmalarını diledi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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