Kaymakam Çelik şehit ailesi ile bir araya geldi

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, şehit ailelerini ziyaret etti.

Adaklı Kaymakamı Çelik beraberinde daire amirleri ile birlikte Topağaçlar köyünde bulunan şehit Hikmet Saydan'ın babası Vezir Saydan'ı evinde ziyaret etti. Şehit Ailesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Çelik bir süre sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. - BİNGÖL