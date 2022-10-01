Kaymakam Çalışır köy okullarını ziyaret etti Yerel Haberler 2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyet gösteren Köy okullarını ziyaret eden Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır okullardaki sorunları dinledi, öğrencilerle sohbet etti. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyet gösteren Köy okullarını ziyaret eden Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır okullardaki sorunları dinledi, öğrencilerle sohbet etti. Alıcık, Susuz ve Balkaya Mahallelerinde bulunan ilkokulları ziyaret eden Kaymakam Çalışır, "Okullarımıza her türlü desteği vereceğiz dedi.^ Mahallelerdeki Okul Müdürlerinden bilgiler alan Kaymakam Çalışır, çocuklara özel ilgi gösterdi. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Susuz Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kaymakam Çalışır köy okullarını ziyaret etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.