Kaymakam Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düzenlendi - Haberler

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Kaymakam Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düzenlendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düznlenerek vatandaşların talepleri dinlendi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düznlenerek vatandaşların talepleri dinlendi.

Halk Günü toplantısı Tahtköy Mahallesinde Taht Köyü İlkokulunda düzenlendi. Kaymakam Çalışır, Tahtköy Mahallesinde incelemelerde bulunarak, halk günü toplantısında mahalle halkının sorunlarını dinleyerek sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi. - ERZURUM

Kaymakam Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düzenlendi

Kaymakam Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düzenlendi

Kaymakam Çalışır başkanlığında halk günü toplantısı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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