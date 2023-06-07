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Kaymakam çaldı, eşi söyledi

Kaymakam çaldı, eşi söyledi

Yerel Haberler

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, katıldığı bir şiir dinletisinde saz çalarken, eşi İhsaniye Kaya'da türküleriyle eşlik etti.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, katıldığı bir şiir dinletisinde saz çalarken, eşi İhsaniye Kaya'da türküleriyle eşlik etti.

Yahyalı İpek Hoca İmam Hatip Kız Meslek Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi. Şiir dinletisine katılan Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya'da dinletide saz çaldı. Kaymakam Mehmet Kaya'ya eşi İhsaniye Kaya'da türkü söyleyerek eşlik etti.

Öğrencilerde kaymakam ve eşine alkışlarla eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kaya Yahyalı Yerel Haberler

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