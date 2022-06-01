Kaymakam Bolat'dan gaziye doğum günü sürprizi - Haberler

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Kaymakam Bolat'dan gaziye doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Bolat'dan gaziye doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, 2016 yılında Hakkari'de gazi olan Gazi Aysay'ı ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, 2016 yılında Hakkari'de gazi olan Gazi Aysay'ı ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Kaymakam Bolat, Kaymakam refiki Görkem Nalçacı ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen 2016 yılında Hakkari'de gazi olan Gazi Aysay'ı ziyaret etti ve doğum gününü kutladı. Aysay'ın duygusal anlar yaşadığı ziyarette Kaymakam Bolat'ın tuttuğu pastadaki mumları üfleyen Aysay "Hatırlanmak çok güzel, devletin yanımızda olduğunu hissetmek en güzel mutluluk" dedi .

Kaymakam Bolat ise şehit aileleri ve gazileri hepsinin baş tacı olduğunu belirterek, Aysay'a sağlıklı ve uzun ömürler diledi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Hakkari Doğum Gazi Yerel Haberler

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