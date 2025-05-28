Kaymakam Bayram, Malazgirt Köylerini Ziyaret Ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçeye bağlı köylerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Karahasan, Sarıdavut, Okçuhan ve Dolabaş köylerini ziyaret eden Kaymakam Bayram, köylülerin talep ve önerilerini dinleyerek yerinde çözümler üretmeye çalıştı. Ziyaretlerine kamu kurumlarının temsilcileriyle birlikte çıkan Bayram, vatandaşlarla birebir sohbet edip isteklerini dinledi. Köy halkının taleplerine duyarlı yaklaşan Kaymakam Bayram, özellikle altyapı, eğitim ve sosyal destek hizmetleriyle ilgili yapılan talepleri not aldı.

Her gittiği köyde okul ziyaretlerini de ihmal etmeyen Bayram, öğrencilerle tek tek ilgilenerek gelecekte hangi meslekleri seçmek istediklerini sordu. Öğrencilerin hayallerini dinleyen Kaymakam Bayram, eğitimin önemine vurgu yaparak tavsiyelerde bulundu.

Köy ziyaretlerinin amacının vatandaşın dilek, temenni ve sorunlarını yerinde dinlemek olduğunu belirten Kaymakam Bayram, "Malazgirt'in tüm köylerini tek tek gezip vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Her vatandaşımızın bizler için kıymetli olduğunu biliyor, sorunları birlikte çözmek için sahada olmaya özen gösteriyoruz" dedi. - MUŞ