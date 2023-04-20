Kaymakam Bayram'dan esnaf ziyareti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde bayram arifesinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulun.

Ramazan ayın son gününde ilçe merkezinde yaşanan yoğunluğu yerinde inceleyen Kaymakam Bayram Göksu, esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnaf ile sohbet eden Kaymakam Bayram, hem esnafın hemde alışverişe çıkan vatandaşların bayramlarını tebrik etti. - MUŞ