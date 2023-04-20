Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kaymakam Bayram'dan esnaf ziyareti

Kaymakam Bayram'dan esnaf ziyareti

Yerel Haberler

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde bayram arifesinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulun.Ramazan ayın son gününde ilçe merkezinde yaşanan yoğunluğu yerinde inceleyen Kaymakam Bayram Göksu, esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileğinde bulundu.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde bayram arifesinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulun.

Ramazan ayın son gününde ilçe merkezinde yaşanan yoğunluğu yerinde inceleyen Kaymakam Bayram Göksu, esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnaf ile sohbet eden Kaymakam Bayram, hem esnafın hemde alışverişe çıkan vatandaşların bayramlarını tebrik etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malazgirt Göksu Muş Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title