Kaymakam Bayram'dan bayram ziyaretleri

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, depremzede aileler, gazi ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, depremzede aileler, gazi ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Yakup Bozkurt ile ilçe merkezinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Cemal Azat ve çocuklarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Kaymakam Bayram, daha sonra ilçe merkezinde ikamet eden sivil şehit Hayrettin Akgün'ün aile fertlerini ziyaret etti.

Kaymakam Bayram son olarak ilçe merkezinde depremzede aileleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. - MUŞ