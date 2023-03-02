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Kaymakam Aydoğan: "Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için çalışıyoruz"

Yerel Haberler

Kaymakam Aydoğan: 'Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için çalışıyoruz'

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçedeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Aydoğan, yoğun ilgi ile karşılandı. Aydoğan, esnaftan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen Aydoğan, "Belirli zaman aralığında hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye önem veriyoruz. Amacımız halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için çalışıyoruz. Bugün ise ilçemizin değerli esnafını iş yerinde ziyaret ettik" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muradiye Aydoğan Van Yerel Haberler

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