Kaymakam Aydoğan öksüz ve yetim çocukları misafir etti

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçedeki yetim ve öksüz çocukları misafir etti.

Sabah kahvaltısıyla başlayan programda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ve eşi Ceren Aydoğan, öksüz ve yetim çocuklarla voleybol ve futbol gibi oyunlar oynadı. Kaymakam Melih Aydoğan, "Gönülden Gönüle Muradiye" projesinin devamı niteliğinde olan programı başlattıklarını belirterek, "Bu proje çerçevesinde Muradiye ilçesi ve köylerinde bulunan çocuklarımızla aile kavramının önemini ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşamak için bir araya geldik. Bugün önce eşim ve çocuklarımızla birlikte kaymakamlık lojmanında kahvaltı yaptık, akabinde çocuklarımızla oyunlar oynadık, sonrasında çeşitli hediyeler verdik. Programın devamında ise ilçemizin ve bölgemizin önemli turistik yerlerinden olan Muradiye Şelalemiz ve sonrasında yine bölgemizin turistik yerlerinden olan Atayurt ve Muradiye Balık Bendine gideceğiz. Bu projede önem verdiğimiz ve kazandırmak istediğimiz, devletimizin şefkatli ve sıcak yüzünü çocuklarımızla birlikte hissetmek ve birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti bu güzel gün nedeni ile paylaşmaktı. Yaptığımız bu programı çeşitli periyotlarda devam ettirerek sizlerle tekrar bir araya geleceğiz. Köylerinizden, evlerinizden gelerek kahvaltı soframızı paylaştığınız ve bugününüzü bizlerle ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydoğan'ın konuşmasının ardından çocuklar söz alarak kaymakamlık lojmanında çok güzel bir gün geçirdiklerini ve hediyelerini çok beğendiklerini belirterek; Muradiye Şelalesine, Atayurt'a ve Muradiye Balık Bendine gidip oraları gezmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söylediler. Çocuklar, Aydoğan çiftine böyle güzel bir günü yaşattıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler. - VAN