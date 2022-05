Kaymakam Aydın: 'Anne sevgisi sevgilerin en güzeli ve en yücesidir'

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, anne sevgisinin sevgilerin en güzeli ve en yücesi olduğunu belirterek, "Anne demek; iyilik, doğruluk, güzellik demektir" dedi.

Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kaymakam Aydın, "Canlarından can katarak varlığımızın kaynağı olan dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol göstericimizdir. Hayatla aramızdaki en güçlü bağ olan annelerimiz, sevgisini ve sıcaklığını her zaman aradığımız, yeri doldurulamaz varlıklarımızdır. Dünyaya getirdiği evlatlarını özveriyle büyüterek koruyan, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı, en mutlu anlarımızda olduğu gibi en zor günlerde sığındığımız tek kapı olan annelerimiz, yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle sağlıklı ve gelişmiş toplumların temelini oluştururlar. Cennetle müjdelenen annelerimizi sadece Anneler Günü'nde değil her gün sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Bu duygularla başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Ahirete intikal etmiş tüm annelerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi. - VAN

