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Kaymakam Aslantatar, Sarıkamış'ta Köy ve Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kaymakam Aslantatar, Sarıkamış'ta Köy ve Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Kars'ın Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, köylerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi, okullarda öğrencilere derslerinde destek oldu ve öğretmenlerle eğitim durumu hakkında görüştü.

Kars'ın Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, köy ve okul ziyaretlerini sürdürerek vatandaş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlçeye bağlı Kayalıboğaz, Kozan, Güllüce ve Ortakale köylerini ziyaret eden Kaymakam Aslantatar, köyde vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Ardından köylerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin derslerine eşlik etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Enis Aslantatar, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ardından öğretmenlerle de görüşen Kaymakam Aslantatar, okulun eğitim ve fiziki durumu hakkında bilgiler alarak ziyaretlerine devam etti.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ve İl Genel Meclis Üyesi Sergülen Sade eşlik etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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