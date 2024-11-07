Kaymakam Aslantatar Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı köylerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla köy ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Sarıkamış'a bağlı Yeniköy ve Sırbasan köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Aslantatar, köylerin ihtiyaçları hakkında bilgi alarak, eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretleri sırasında çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenen Aslantatar, köylerdeki eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların hızla yapılacağını ve vatandaşların beklentilerini dinleyerek çözümler üretme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Aslantatar'ın köy ziyaretleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar, taleplerinin yerinde dinlenmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi, Vatandaşlar Sarıkamış genelinde sürdürülen hizmetlerin köylere kadar ulaştırılmasından dolayı Kaymakam Aslantatar'a teşekkür etti. Aslantatar'ın köy ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi. - KARS