Kaymakam Artar, şehit ailelerinin taleplerini dinledi

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Şehit aileleri ile vakit geçirip istek ve taleplerini alan Artar kaymakamlık ve belediye olarak her zaman ve her konuda yanlarında olduklarını söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, taleplerin çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi. - AFYONKARAHİSAR