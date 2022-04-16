Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi - Haberler

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Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede yapım çalışmalarına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede yapım çalışmalarına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Altay, "112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya ilçemiz adına teşekkür ederiz." dedi. - BİLECİK

Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

Kaymakam Altay,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil, Hisarcık, Bilecik, Altay, Yerel, Haberler

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