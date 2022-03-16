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Kaymakam adayları Bilecik'e veda etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam adayları Bilecik'e veda etti

Bilecik Valiliğinde görevlendirilen ve görev süreleri biten kaymakam adayları Bilecik'e veda etti.

ANTALYA (İHA) - Bilecik Valiliğinde görevlendirilen ve görev süreleri biten kaymakam adayları Bilecik'e veda etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği kaymakam adayı iken Antalya'nın Kemer İlçesi Kaymakam Refikliği'ne görevlendirilen Öznur Güler'i ve Düzce'nin Gümüşova İlçesi Kaymakam Refikliği'ne görevlendirilen Gizem Yandımata'yı makamında kabul etti. Vali Kızılkaya, yeni vazifelerinde ikiliye başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Kızılkaya, Antalya, Bilecik, Düzce, Yerel, Haberler

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