Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kayısı ağacına atmaca yuva yapınca hasat yapmadı

Elazığ'da bir vatandaş kayısı hasadı yaparken ağacında atmaca yuvası gördü.

Elazığ'da bir vatandaş kayısı hasadı yaparken ağacında atmaca yuvası gördü. Yuva zarar görmesin diye duyarlı bir davranış sergileyen vatandaş, ağaçtaki kayısı hasadını durdurdu.

Baskil ilçesinde Hüseyin Tilkat isimli vatandaş bahçesinde kayısı hasadı yaparken ağaçta atmaca yuvası gördü. Tilkat, bunun üzerine makine ile ağaçta hasat yapmayı durdurdu. Yuvada bulunan atmaca yavruları zarar görmesin diye hasadı durduran Tilkat, elleri ile kayısıları topladı.

Ağaçta bulunan atmaca yavrusunun zarar görmemesi için ağaçta hasat yapmadıklarını ifade eden Hüseyin Tilkat, "Bahçede kayısı hasadı yaparken atmaca yuvası gördük. Normalde kayısı hasadını makine ile yapıyoruz. Ama biz makine kullanmadık. Çünkü yuva zarar görürdü.Yuvada yavrular zarar görmesin diye hasadı durdurdum. El ile toplamaya başladık. Belki kayısıları el ile toplamak yorucu ama yuvamız zarar görmedi. Yuvayı görünce çok mutlu oldum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Elazığ Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title