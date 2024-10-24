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Kayıp Zihinsel Engelli Genç, Baraj Gölünde Bulundu

Kayıp Zihinsel Engelli Genç, Baraj Gölünde Bulundu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli genç Mahsun Kaya, baraj gölünde yüzerken AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Kaya, hastaneye sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kayıp ihbarı ile aranan zihinsel engelli genç, ekipler tarafından baraj gölünde yüzerken bulundu.

Kurtalan ilçesinde Mahsun Kaya'dan (27) haber alamayan ailesi, ihbarda bulundu. İhbar üzerine arama çalışması başlatan AFAD ve Jandarma ekipleri, Kaya'nın Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü'nde yüzerken buldu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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