Kayıp eşyalar şaşırttı: Otobüste gelinlik unutan da var, takma diş unutan da

ESHOT Genel Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosu, belediye otobüslerinde kaybolan eşyaların toplandığı nokta olarak hizmet veriyor. Her gün onlarca kayıp eşyanın teslim edildiği büroda; gelinlik, takma diş, koltuk değneği gibi birbirinden farklı eşyalar sahiplerini bekliyor.

Belediye otobüslerinde kaybolan eşyalar, bulan kişi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosuna teslim ediliyor. Büroya gelen kayıp eşyalar, tutanak karşılığında teslim alınıp dolaplara yerleştiriliyor ve sahipleri tarafından alınması bekleniyor. Cüzdan ve elektronik eşyalar ise internet üzerinden yayınlanıyor ve bu şekilde sahiplerinin bulunması sağlanıyor. 1 yıl boyunca saklanan eşyalar sahipleri tarafından teslim alınmadığı zaman ise yardım kuruluşlarına bağışlanıyor. Takma diş, koltuk değneği gibi birbirinden ilginç eşyalar büroya teslim edilirken, geçen hafta kaybolan ve sahibinin hala ulaşmadığı gelinlik ise dikkat çekti.

Muhtarlara kadar ulaşılıyor

Büro sorumlusu Turgay Oğuz, bürodaki işleyişi şu sözlerle anlattı: "Buraya sadece belediye otobüslerinde kaybolan eşyalar gelir. Otobüste kaybolan eşyaları şoför de bulabiliyor, vatandaş da şoföre teslim edebiliyor. Bazen güvenlik veya temizlik personelimiz de bulabiliyor ama neticede beş bölgeden gelen kayıp eşyaları tutanak karşılığında teslim alıyoruz. Eşyası kaybolan vatandaşlarımız büromuza gelebilir ya da telefon üzerinden bize ulaşıp eşyasını ne zaman, hangi hatta kaybettiğini ve eşyası ile ilgili özellikleri anlatarak teslim alabilir. İnternet sitemizde sadece kayıp cüzdan ve elektronik eşyaları yayınlıyoruz ve sitede adını gören vatandaşımız gelip eşyasını alıyor. Ayrıca bir vatandaşın kayıp cüzdanının içinde kimliği varsa T.C. kimlik numaralarına bakıp adresine ulaşıyoruz. Bağlı bulunduğu muhtarlığa bilgi verip kayıp eşyanın bulunduğunu söylüyoruz. Cüzdan, kimlik kayıplarında kişinin kendisinin ya da birinci dereceden yakınının bizzat gelmesi gerekiyor."

"Bu senenin en ilginç kayıp eşyası gelinlik oldu"

Genelde çanta, şarj cihazı, cüzdan, gözlük, ceket, şemsiye gibi eşyaların unutulduğunu belirten Oğuz, "Okullar açıkken öğrencilerimiz genelde kitap, defter gibi eşyalarını unutuyor. Özellikle resim dosyaları çok fazla unutuluyor. Öğrencilerimiz eşyalarının üzerine isimlerini ve okullarını yazarsa daha kolay ulaşılır. Bu senenin en ilginç kayıp eşyası ise gelinlik oldu. Gelinlik bir hafta önce kaybolmuş ancak henüz arayan olmadı. Gelinliğin sahibinin öncelikle bizi araması lazım. Aradığında kendisine gelinliği ulaştırabiliriz. Beni bugüne dek en çok şaşırtan kayıp eşya ise takma diş olmuştu. O takma dişi almaya gelen olmadı ve yardım kuruluşuna da veremeyeceğimiz için 1 yılın sonunda imha ettik. Öte yandan engelli vatandaşların yürüteçleri, koltuk değnekleri, unutulan ilginç eşyalar arasında yer alıyor" dedi.

"Ben de geçen hafta şemsiyemi kaybettim"

Kayıp eşyalar geldikçe bir an önce sahibine ulaştırmak istediğini, kendisinin de eşyalarını kaybetmemek için uğraş verdiğini belirten Oğuz, "Ancak ben de bazen otobüste eşya kaybedebiliyorum. Geçen günlerde otobüste şemsiyemi kaybettim ama henüz bulamadım. Kayıp eşya eğer şoföre ulaşırsa o eşyanın bize gelmemesi mümkün değil. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Benim şemsiyem demek ki ben otobüsten indikten sonra başka biri tarafından alındı ve bu yüzden şoföre ulaşmadı" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel