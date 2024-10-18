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Kaygı Yönetimi ve Sosyal Beceri Atölyeleri Öğrencilere Destek Oluyor

Kaygı Yönetimi ve Sosyal Beceri Atölyeleri Öğrencilere Destek Oluyor
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Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen atölyelerde öğrenciler, kaygı yönetimi teknikleri öğrenerek stresle başa çıkma ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğünde Psikolog Kübra Dilbaz tarafından yürütülen Kaygı Yönetimi ve Sosyal Beceri Atölyeleri, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğü'nde, Psikolog Kübra Dilbaz tarafından düzenlenen Kaygı Yönetimi ve Sosyal Beceri Atölyeleri, öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik destekleyici bir ortam sunmaya devam ediyor. Atölyeler, öğrencilerin kaygılarını tanımalarına ve düzenlemelerine yardımcı olurken, sosyal becerilerini geliştirerek yaşamlarındaki zorluklarla daha etkili bir şekilde baş etmelerini sağlıyor.

Atölyelerde öğrenciler, kaygı yönetimi teknikleri öğrenerek günlük hayatlarındaki stres faktörleriyle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerisi kazanıyor. Aynı zamanda, sosyal becerilerini geliştirerek iletişimde daha rahat ve etkili hale gelmeleri hedefleniyor. Bu süreçte, öğrencilere pozitif bir psikolojik destek sağlanıyor ve kendilerini daha iyi tanımaları amaçlanıyor.

Kaygı Yönetimi ve Sosyal Beceri Atölyeleri sayesinde öğrenciler, sosyal yaşamlarında daha işlevsel hareket ederek, iletişim kurmada daha özgüvenli ve etkin hale geliyor. Bu atölyeler, öğrencilerin sosyal alandaki varlıklarını güçlendirip, yaşamlarında daha sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmalarına yardımcı oluyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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