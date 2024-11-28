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Kaybolan Genç Hüsamettin Yalgettekin'in Cansız Bedeni Bulundu

Kaybolan Genç Hüsamettin Yalgettekin'in Cansız Bedeni Bulundu
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'in Suriye'de bulunan cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Genç, 17 Kasım'dan bu yana kayıptı ve arama çalışmaları AFAD koordinesinde gerçekleştirilmişti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaybolan ve Suriye'de cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki genç defnedildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin'i (22) arama çalışmaları AFAD koordinesinde yürütülmüş, itfaiye, Van, Bitlis Emniyeti, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) dalgıçları ile Diyarbakır AFAD ekipleri çalışmalara dahil olmuştu. Yalgettekin'in cansız bedeni, 26 Kasım'da Suriye'nin Derik bölgesinde bulunmuştu. Ailesi tarafından teşhis edilen Yalgettekin'in cenazesi Suriye'den Irak'a, oradan da Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi'ye getirildi. Gencin cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından dün gece defnedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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