Kaybolan 140 küçükbaş hayvan drone ile bulunduMALATYA Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arazide kaybolan 140 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı geniş çaplı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaybolan 140 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

MALATYA Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arazide kaybolan 140 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı geniş çaplı çalışma ile bulunarak sahibine teslim edildi. Yeşilyurt İlçesi Üçgöze Mahallesi'nde 2 Mayıs Salı günü meydana gelen olayda hayvancılık yapan C.A.'nın 140 küçükbaş hayvanı kayboldu. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine çalışma başlatılırken, kayıp hayvanlar dron destekli yapılan çalışmalar sonrasında bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan C.A. ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.