KayBis, yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile çok seviliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü bisiklet hizmeti KayBis, 2023 yılı yeni sezonunda 21 istasyonu ve 1000 bisikleti ile vatandaşlara hizmet veriyor. KayBis hizmetinden çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, KayBis ile ulaşımın hem rahat hem de ucuz olduğunu ifade ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis), yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile vatandaşlara ulaşım çerçevesinde adeta nefes aldırıyor. KayBis, bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirirken diğer yandan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam ediyor.

Çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis'in hayatı çok kolaylaştırdığını ifade eden vatandaşlar, KayBis hizmetinin çok rahat olduğunu dile getirdiler.

"Şehrimizde böyle güzel hizmetlerin olması çok güzel"

Konu ile ilgili konuşan öğrenci Yavuz Selim, "Bu bisikletlerden çok memnunuz. Gideceğimiz yerlere rahatlıkla gidebiliyoruz. Çok kullanışlı. Şehrimizde böyle güzel hizmetlerin olması çok güzel bence" dedi.

Bu hizmeti sevdiğini ifade eden Yakup Kavuklu isimli vatandaş da "Çok güzel bir hizmet. Böyle bir hizmetin olması bizi sevindiriyor. Çünkü ulaşımda çok büyük kolaylık sağlıyor. Rahatlıklar oluyor. İlk 15 dakikası ücretsiz. Bu hizmetin devamını diliyorum inşallah. Hizmetlerin devamının olması bizler için daha iyi" diye konuştu.

"Hem fiyat uygun, hem de ücretsiz bir şekilde 15 dakika sürebiliyoruz"

İşlerini yaparken bisiklet sisteminin kolaylık sağladığını söyleyen Ersin Ahşap ise "Çok memnun olduğum bir hizmet. Hatta olmayan yerlere ulaşırsa daha da mutlu olurum. İşlerimi hallederken daha kolay, daha rahat oluyor" derken, öğrenci Ali İhsan da "KAYBİS hakkında gayet iyi düşüncelerim var. Hem uygun fiyat, hem de ücretsiz bir şekilde 15 dakika sürebiliyoruz. Özellikle kısa mesafe için ulaşım çok iyi oluyor. Çok güzel bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Alanında ödüllü Kaybis, Türkiye'ye hizmet veriyor

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından 'Sürdürülebilir Gelişme Ödülü' almaya hak kazanan KayBis, 2015 yılında yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu. Bu süreçte ise Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından hayata geçirilen "Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi" hem Kayseri'ye hem Türkiye'de 10'a yakın farklı şehirlere hizmet vermeye başladı. KayBis, 2023 yılı yeni sezonunda 21 istasyonu ve 1000 bisikleti ile vatandaşlara hizmet veriyor. - KAYSERİ