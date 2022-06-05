Dört gözle, kaybettiği köpeğinden gelecek haberi bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dört gözle, kaybettiği köpeğinden gelecek haberi bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Yerel
 - Güncelleme:

Dört gözle, kaybettiği köpeğinden gelecek haberi bekliyor Evladını kaybetti her gün kulübesinin başında bekliyor Bursa'da köpeğini kaybeden hayvansever onu bulup getirene büyük ödül verecek.

Dört gözle, kaybettiği köpeğinden gelecek haberi bekliyor

Evladını kaybetti her gün kulübesinin başında bekliyor

BURSA - Bursa'da köpeğini kaybeden hayvansever onu bulup getirene büyük ödül verecek.

Paşaçiftliğinin sahibi Berna Aysun'un Akbaş cinsi 14 yaşındaki köpeği 20 gün önce çiftlikten ayrılarak bir daha geri gelmedi. 20 gündür köpeğini aramadık yer bırakmayan hayvan sever yoğun çaba göstermesine rağmen köpeğini bulamadı. Köpeğinin ölüsünü yada dirisini bulmak isteyen Aysun, onu bulan yada haber verene büyük ödül vereceğini belitti.

Köpeğinin 20 gün önce çiftlikten kaybolduğunu ifade eden Berna Aysun, "Köpeğim 14 yıldır bizimle birlikteydi. Bizim evladımızdı. Köpeğimiz 20 gün önce çiftliğimizden ayrıldı. Güvenlik kamera görüntüleri var bir daha geri gelmedi. 20 gündür aramadık yer bırakmadık. Her kurumla iletişime geçtik ama bir sonuç alamadık. Ölüsünü veya dirisini bulmak istiyorum. Köpeğimin ölüsünü veya dirisini bulup haber verene ödül vereceğim. Duyan gören varsa bize haber versin" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title