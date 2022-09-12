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Kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı

Yerel Haberler

Kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

Kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı

BAYBURT - Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarıçiçek Yaylası'nda gezinti yapan Nurtaç Çakır, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Vücudunda kırıklar olduğu için hareket edemeyen Çakır, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Köylülerin de katılımıyla yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden çıkarılan Çakır hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Bayburt Yerel Haberler

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