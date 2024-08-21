Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta kayalıklı arazide mahsur kalan 6 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kayalıklı arazide mahsur kalan 6 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Onikişubat İlçesi Hacınınoğlu Mahallesi kırsal alanında meydan geldi. Hayvanlarının kayalıklarda mahsur kaldığını gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler halatlar yardımıyla çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 6 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.