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Kayalık Mahallesinde yol genişletme çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayalık Mahallesinde yol genişletme çalışması

Adıyaman Belediyesi, Kayalık Mahallesinde yol genişletme ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi, Kayalık Mahallesinde yol genişletme ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Kayalık Mahallesi'nde yer alan mülkün sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engeller yıkılarak ortadan kaldırıldı. Engellerin ortadan kalkmasından hemen sonra yol genişletme çalışmalarına başladıklarını söyleyen yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve yolun tamamen trafiğe açılacağını müjdeledi.

Yetkililer ayrıca mahallede kaldırım düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. - ADIYAMAN

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