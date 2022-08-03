- Kavurucu havada buğday hasadı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kavurucu sıcaklığa rağmen çiftçiler ektikleri buğdayın hasadına başladı.

İlçeye 15 kilometre uzakta bulunan Beşatlı köyündeki çiftçiler, son günlerde artan sıcaklara rağmen yoğun mesai harcıyor. Aile bireylerinden oluşan 12 kişilik Arslan ailesi, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kendi köylerinde 10 dönümlük arazi üzerinde akşama kadara buğday hasadını yapıyor. Hem imece hem de makinelerle yaptıkları buğday hasadını ve ardında arazide topladıkları buğday balyalarını köye götürerek patostan geçiren çiftçiler, kızgın güneşe rağmen evlerini geçindirmek için akşama kadar yoğun şekilde çalışıyor.

"Ailece buğday hasadı yapıyoruz"

Yoğun sıcaklıklara rağmen çalıştıklarını belirten Mehmet Ali Arslan, "Her sen olduğu gibi bu sene de aynı şekilde buğday biçiyoruz. Sabahın ilk ışıkları ile başladığımız buğday biçme işini akşama kadar yürütüyoruz. Burada biçtiğimiz buğday balyalarını köye götürüp patoslayıp kış için hazır hale getireceğiz. Bizde geçimimizi ve hayatımızı böyle sürdürüyoruz. Hiçbir işte rahat para kazanmak yok. Şu an 30 dereceyi geçmiş sıcaklık altında çalışıyoruz. Özellikle bu sıcaklıklar artında çalışmak baya zorlu oluyor. Bizde çalışmaya mecburuz, geçimimiz bundan oluyor" dedi.

"Sıcak havaya rağmen akşama kadar çalışıyoruz"

"Su sıkıntısı olmasa verimli buğday elde ederiz" diyen Barış Arslan ise "Sabah 05.00 gibi geldiğimiz tarlada akşam saatlerine kadar buğday hasadını yapıyoruz. 10 dönümlük arazi üzerinde amcaoğullarıyla beraber çalışıyoruz. İnşallah yetkililer su sıkıntımızı da hallederler. Bu topladığımız buğdayları köye götüreceğiz. Patostan geçirdikten sonra kış için saklayacağız. Bizde böyle geçiniyoruz" fadelerini kullandı.