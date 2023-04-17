'Kavga var' diye çağrılan polislere iftar sürprizi

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine iftar sürprizi yaptı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Türk Kızılayı ilçe temsilcisi ve Genç Kızılay gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümünde bir organizasyon yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kızılay gönüllüsü Yasin Meydanoğlu, kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin gelmesiyle birlikte gönüllüler, alkışlarla polislerin haftasını kutladı. Gördükleri manzara karşısında mutlu oldukları gözlemlenen polis ekipleri, daha sonra kendileri için hazırlanan iftar yemeğine geçti.

Her daim sahada olan polis ekiplerinin yanında olduklarını belirten Türk Kızılayı Palu Temsilciliği Koordinatörü Bayram Yaman, "İçinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Genç Kızılay ekibimiz ile birlikte Palu'da bizleri gece gündüz koruyan ve saha olan polis arkadaşlarımıza bir sürpriz hazırladık. İftar saatinde karakola bir ihbar verdik ve polisler ihbara geldiler. Kendileri sürprizi görünce mutlu oldular. Birlikte iftar yemeği yedik. Bizler evlerimizde uyurken, gece gündüz bizleri koruyan polis arkadaşlarımızın kendim ve Türk Kızılayı ve ülkemiz adına minnettarız" dedi.

Polisler de Kızılay gönüllülerini iftardan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet ederek çay ikramında bulundu. - ELAZIĞ