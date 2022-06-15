Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz - Haberler

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Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü "Kavga var" diyerek çağırdıkları ekiplere pasta keserek kutladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü "Kavga var" diyerek çağırdıkları ekiplere pasta keserek kutladı.

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü çerçevesinde kutlama yapmak istedi. Bu doğrultuda vatandaşlar jandarmaya "Kavga var" ihbarında bulundu. Asılsız ihbara kısa sürede gelen jandarma ekipleri, vatandaşların elindeki pastayı görünce şaşkınlık geçirdi. Sürpriz karşısında mutlu olan jandarma ekipleri, vatandaşlara teşekkür ederek pastayı kesti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Sakarya Akyazı kavga Yerel Haberler

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