Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz - Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü "kavga var" diyerek çağırdıkları ekiplere pasta keserek kutladı. - Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü "kavga var" diyerek çağırdıkları ekiplere pasta keserek kutladı. Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü çerçevesinde kutlama yapmak istedi. Bu doğrultuda vatandaşlar jandarmaya "Kavga var" ihbarında bulundu. Asılsız ihbara kısa sürede gelen jandarma ekipleri, vatandaşların elindeki pastayı görünce şaşkınlık geçirdi. Sürpriz karşısında mutlu olan jandarma ekipleri, vatandaşlara teşekkür ederek pastayı kesti. İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Yerel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.