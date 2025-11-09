Haberler

Kavaklıdere'nin 300 Yıllık Su Değirmeni: Geçmişle Günümüzü Buluşturuyor

Güncelleme:
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki 300 yıllık su değirmeni, dededen toruna aktarılan üretim geleneğiyle doğal üretimin simgesi olmaya devam ediyor. Huytu Su Değirmeni, organik ve katkısız un üretimi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi su değirmeni, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bile suyun gücüyle çarklarını döndürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan üretim geleneği, hem bölge kültürünün yaşamasına katkı sağlıyor hem de doğal üretimin simgesi olmayı sürdürüyor.

Göktepe Çayı'ndan alınan suyun kanallarla yönlendirilmesiyle çalışan değirmen, tonlarca ağırlıktaki taşlarını yüzyıllardır aynı yöntemle döndürüyor. Yaz aylarında debinin azalmasıyla verimi düşse de değirmenin çarkları durmuyor. Osmanlı döneminden bugüne uzanan bu tarihi yapıyı işleten Sabri Yılmaz, su değirmenini babasından devraldığını belirterek "Bu değirmen yaklaşık üç asırdır ayakta. Biz de elimizden geldiğince ayakta tutmaya çalışıyoruz. Tahılımızı suyun gücüyle öğütüp geçimimizi sağlıyoruz. Hem doğal hem de ata yadigarı bir yöntemle üretim yapıyoruz" dedi.

Sadece Çatak Mahallesi'ne değil, çevre köyler ve illerdeki üreticilere de hizmet veren "Huytu Su Değirmeni", organik ve katkısız üretime olan ilgiyi artırıyor. Vatandaşlar, unlarını burada öğüterek hem geçmişin izini sürüyor hem de doğal üretimin lezzetini yaşıyor. Zamanın tanığı olan bu tarihi değirmen, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Fotoğraf ve video meraklılarının uğrak noktası haline gelen değirmen, Muğla'nın yaşayan kültürel miraslarından biri olarak geçmişle bugünü buluşturuyor.

Kavaklıdere'nin 300 yıllık su değirmeni, "taşıma suyla değirmen dönmez" atasözüne inat, asırlardır suyun bereketiyle dönmeye devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
