Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavaklıdere'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Yerel Haberler

Kavaklıdere'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar 20 santimetreye ulaştı.

Kavaklıdere'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar 20 santimetreye ulaştı. Greyderler tarafından yollar açılırken bir yandan kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar 20 santimetreye ulaşırken, greyderler tarafından yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Kapanan bazı yolları greyder tarafından açılırken bir yandan kar yağışının devam etmesi sebebi ile yollar tekrar kapanıyor. Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı devam ederken belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde ise "Greyderler yolu açıyor ama kar yağışı etkili olduğu için yollar 5 dakika içinde eski haline geliyor" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title