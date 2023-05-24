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Kavak Orman İşletme'de görev değişikliği

Kavak Orman İşletme'de görev değişikliği

Yerel Haberler

Samsun Kavak Orman İşletme Müdürlüğü görevine Emin Tiryaki atandı.

Samsun Kavak Orman İşletme Müdürlüğü görevine Emin Tiryaki atandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde Orman İşletme Müdürü olarak görev yapan Şamil Doğru ile Müdür Yardımcısı Meryem Şirin'in Amasya Orman Bölge Müdürlüğü emrine görevlendirildikleri öğrenildi. Doğru ve Şirin'in görev yerlerinin değiştirilmesi ile boşalan yerlerine ise yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Kavak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü görevine Emin Tiryaki, Müdür Yardımcılığına ise İsmail Bayrak'ın atandıkları bildirildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Meryem Şirin Hisarcık Samsun Yerel Haberler

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