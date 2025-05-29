KATTAB 2025 Yılı Meclis Toplantısı Edremit'te Gerçekleşti

KATTAB 2025 Yılı Meclis Toplantısı Edremit'te Gerçekleşti
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Kalkınma Tarım ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Edremit'te yapıldı. Toplantıda tanıtım faaliyetleri ve yeni projeler ele alındı.

Kalkınma Tarım ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (KATTAB) 2025 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Edremit'te gerçekleştirildi. Toplantıda yeni projeler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Birlik Başkanı Muammer Temiz, 2024-2025 dönemine ilişkin faaliyet raporunu sunarak, bu süreçte özellikle tanıtım faaliyetlerine odaklandıklarını belirtti. Temiz, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı ile Şubat 2025'te gerçekleştirilen EMITT Fuarı'na katılım sağlandığını ve bölgenin turizm potansiyelinin başarıyla tanıtıldığını ifade etti.

Birlik tarafından hazırlanan Turizm Haritası ile gezilecek yerler ve üye otellerin konumlarının görsel şekilde sunulduğunu aktaran Temiz, dijitalleşme kapsamında birlik web sitesinin faaliyete geçtiğini, bu platform üzerinden tanıtım yapılmasının yanı sıra otellere rezervasyon bağlantısı imkanı da sağlandığını söyledi. Ayrıca sosyal medya çalışmalarının güçlendirildiğini belirten Temiz, "visitedremit" adlı tanıtım sayfasıyla da rezervasyon imkanlarının artırıldığını kaydetti.

Toplantının devamında, Adrina Termal Otel ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'de Sürdürülebilir Turizm" konulu seminerle ilgili bilgi verildi. Seminerde otel işletmecilerine yönelik bilgilendirme yapıldığı, görüş ve taleplerin alındığı aktarıldı. Meclis üyeleri ayrıca, tarım ve turizm alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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