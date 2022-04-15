KATSO'dan örnek davranış: 750 aileye gıda desteği verildi

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO), Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

Başkan Alibeyoğlu'nun girişimleriyle TOBB'dan 500 ve KATSO'dan 250 olmak üzere toplam 750 gıda kolisi hazırlandı. Gıda kolileri kentte bulunan 750 ihtiyaç sahibi aileye verilerek Ramazan ayında mutfak giderlerine katkı sağlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "KATSO ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Ramazan ayı dolayısıyla; TOBB 500 adet, KATSO 250 adet olmak üzere toplam 750 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunduk" dedi.

KATSO olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını ifade eden Alibeyoğlu, "Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı olarak üzerimize düşen sosyal sorumluluk nedeniyle her yıl geleneksel olarak gıda yardımı ile ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere kısmen de olsa katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan KATSO tarafından hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahibi 750 aileye teslim edildi. Büyük titizlikle yapılan yardımda vatandaşların görsellerinin paylaşılmamasına dikkat edildi.

Alibeyoğlu, KATSO'nun ihtiyaç sahibi ailelere bu tür desteklerinin devam edeceğini kaydetti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel