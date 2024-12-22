KATSO Başkanı Kadir Bozan'ın Sarıkamış Harekatı mesajı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı,

Başkan Bozan yayımladığı mesajında, "22 Aralık 1914. Vatan aşkıyla dolu yüreklerin, karla kaplı Sarıkamış dağlarında yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanının tarihidir. Bu topraklar, imkansızlıklar içinde dahi vatan savunmasından asla geri durmayan Mehmetçiklerimizin fedakarlıklarının şahididir" dedi.

Bozan mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Kars'ın soğuk ikliminde, zor şartlara rağmen vatan sevgisini siper eden kahraman ecdadımız, sadece bir askeri harekat gerçekleştirmemiş; aynı zamanda milletimizin birliğini, inancını ve direncini dünyaya göstermiştir. Bu büyük fedakarlık, bize sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de hatırlatmaktadır. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, aziz şehitlerimizin canlarını feda ettiği bu kutsal toprakların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı, bu fedakarlığın ışığında bir görev bilmekteyiz. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, miras aldığımız bu mukaddes emaneti daha ileri taşımak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıldönümünde, vatan için toprağa düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, onların ruhlarından aldığımız güçle Kars'ın geleceğini inşa etmek için durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - KARS