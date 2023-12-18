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KATSO Başkanı Kadir Bozan, basın mensuplarıyla buluştu

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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Bozan, KATSO'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, kentte görev yapan yerel ve ulusal basını n temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkanı Kadir Bozan, KATSO Toplantı Salonu'nda sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla buluştu. Başkan Bozan, KATSO'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gazetecilerin sorularını cevapladı.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, " Kars'ta ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bununla ilgili toplantılarımız olacak. Sınır ilçelerinde de ihracatın artırılması adına birçok oda ve teşebbüslerle bağlantıya geçerek şehrimizde ihracatı artırmak için elimizden geleni yapacağız. Büyük şehirlerdeki odalarla 'kardeş oda' istişarelerinde bulunacağız. Tabi bu çalışmaları yaparken, sizlerle paylaşımda bulunacağız. Şehrimizin ekonomisi ile ilgili elimizden gelen ne gelirse onu yapacağız" dedi.

Biz aidatla dönen bir kurumuz, kimseden ödeme alamıyoruz diyen Bozan, "Biz ödeme yapabilmemiz için tacirlerimizin bize ödeme yapması lazım. Biz üyelerimizin aidatlarını belirlerken, Türkiye'deki en düşük tarifeyi biz uyguluyoruz. Ama geri dönüş olarak sonuç alamıyoruz. Bizim yaklaşık 6,5 milyona yakın alacağımız var. Ticaret Odası üyelerini icraya veriyor. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Biz tacirimizin, esnafımızın odamız için elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Yani üyelerimiz ödemelerini yaparsa biz daha güçlü oluruz. Daha farklı projeler yaparız. Onlar ödeme yapmadıkları için biz bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Üyelerimizden ödemeler konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kahvaltıya geçildi. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda Kars konuşuldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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