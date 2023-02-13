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Katar'dan 3 bin kişilik hastane ve 3 helikopter desteği

Yerel Haberler

Katar'dan 3 bin kişilik hastane ve 3 helikopter desteği

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yardımlar sürüyor.

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yardımlar sürüyor. Katar tarafından Hatay'ın Payas ilçesine yapılacak 3 bin kişilik sahra hastanesi için çalışmalar başladı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, Türkiye'ye yurt dışından da yardım yağmaya başladı. Depremin en fazla yıkıma neden olduğu illerden Hatay'ın Payas ilçesine, Katarlılar tarafından 30 dönümlük alanda 3 bin kişilik sahra hastanesi yapımı için çalışmalara başlandı. Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alana kurulacak olan hastane önünde helikopter pisti de oluşturuldu. Katar tarafından hastaneyle birlikte 3 adet helikopter desteği de sağlanacağı ve helikopterlerin gün içinde yapılacak olan hastane önünde oluşturulan piste ineceği belirtildi.

Katar'dan gelir gelmez çalışmalara başlayan ekipler sahra hastanesini bir an önce tamamlamak için montajlama işlemlerine geçtiler. Katar ekibinin çalışmaları kısa sürede tamamlayıp, sahra hastanesinin hizmete başlayacağı aktarıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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