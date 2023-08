Kastamonulu Vatandaş, Kanal Suyuna Kimyasal Atık Deşarj Ettiği Gerekçesiyle Şikayetçi Olduğu Şirketin Denetim Öncesi Atığı Temizlemeye Çalıştığını...

GENÇAĞA KARAFAZLI

Kastamonu'ya bağlı Hanönü ilçesindeki bakır madeninin bölgede bulunan kanal suyuna kimyasal deşarj yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olan iş insanı Mehmet Soysal, Çevre İl Müdürlüğü görevlilerinin kanaldan numune almaya geleceğini öğrenen fabrika müdürü ve iki personelinin kanaldaki kimyasal atık yığınını temizlemeye çalıştığını ileri sürdü. Madencilik A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Halime Taligacı Caner ise iddiaları reddederek, "Drenaj kanallarının logarın içerisine kireçli tazyikli bir su dökerek olup olmadığını test ettiler ve herhangi bir problem olmadığını, burada yağmur suyu drenaj hattı olduğunu görmüş oldular ve ayrıldılar. Bunun dışında kimyasal atık diye iddia ettikleri bir şey orada yok" dedi.

Acacia Madencilik'in Kastamonu'na bağlı Hanönü ilçesinde işlettiği bakır madeninin bölgede bulunan kanal suyuna kimyasal deşarj yaptığını tespit ettiğini belirten iş insanı Mehmet Soysal, yetkililerin kirli suya temiz raporu verdiğini iddia etmiş; 22 Haziran'da su yüzeyinden aldığı numuneyi İstanbul'da Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı'nda analiz ettirmişti. Soysal, laboratuvarın 28 Temmuz'da hazırladığı ve madenin kanal suyuna bıraktığı ağır metallerin birçoğunun mevzuat sınırlarının binlerce miligram üzerine olduğu yönündeki raporu üzerine şirketten şikayetçi olmuştu. Mehmet Soysal, fabrika müdürü ve iki personelin HES kanalındaki kimyasal atik yığınını temizlemeye çalıştığı esnada baskın yaptığını, kanalı temizlemeye çalışan görevlilerin araçlarına binerek kaçtığını ileri sürdü.

"DELİLLERİ KAYBETMEK İÇİN GELDİLER BİZİ GÖRÜNCE KAÇTILAR"

Yaşanan gelişmeleri videoya kaydeden Soysal, şunları söyledi:

"Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çevre İl Müdürlüğü'nden buraya numune almaya geleceklerdi. Bugün saat 14.40'ta Mustafa Düztaş ve iki personeli burayı temizlemek için geldiklerinde yakaladık ve bizden kaçtılar. Burada delil kaybetmek için HES'in şefiyle konuşuyorlar gece 9'dan, gece 3'e kadar Gökırmak'ın suyunun tamamını HES'e veriyorlar buradaki pis görüntüyü kimyasal atığı kaybetmek için ama biz yine geldik saat şu anda 12.30 gecenin ve geldik buradaki görüntüyü gördük. HES'te görüldüğü gibi su çok. Gökırmak'ın bütün suyunu HES'e vermişler bunlar pisliklerini böyle kapatabileceklerini düşünüyorlar ama kapatamayacaklar. Buradan HES İşletme Müdürü Mustafa Düztaş'a soyluyorum ne yaparsan yap tependeyim. Sen bu pisliği kapatamayacaksın tependeyim, istediğin kadar uğraş bugün gündüz kaçtın kapatamadın gece suyu çoğalttırdın ama hiçbir türlü kurtaramayacaksın. Dün gece 12'de Gökırmak'ın bütün suyunu kanala bağladı kimyasal atık izlerinin temizlenmesi için hatta bunu nasıl anlarız kanala bağlandığını kenardaki su izleri duruyor daha kurumamış, görüyoruz o seviyeye kadar su vardı dün. Şu anda ise su seviyesi 5'te biri kadar düşmüş. Dün bunun 5 katı kadar su vardı. Ben burada diyecek söz bulamıyorum. Delilleri kaybetmek için bütün Gökırmak'ın suyunu can suyunu dahi, delilleri kaybetmek için balıklara su bırakmadılar diyecek bir söz yok. Şu an buradayım ama suyu da çoğaltmış olsalar bile daha zaten izleri gitmemiş daha da kirli yani, adamlar her taraftan bağlamış işi, hepsini herkesi her yeri bir telefonla emirle delillerini kaybediyorlar. İnsan sağlığı bu kadar değersiz diyecek söz bulamıyorum."

"ORTADA KİMYASAL ATIK DİYE BİR ŞEY YOK"

Acacia Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Halime Taligacı Caner ise Soysal'ın iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Günlerdir medyada yazılıp çiziliyor, birtakım iddialar ortaya atılıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Önceki gün yaşanan olay ise bir şikayetin ardından ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri aynı gün içerisinde geldi, şikayet sahibi de katıldı. Oradan gerekli incelemeleri yaptıktan sonra o bölgede yağmur ve drenaj kanalları var yağmurun drenaja kanallarından aktığını tespit ettiler. Bize bunun içerisinde nasıl tespit ettiklerini sorarsanız mevcuttaki drenaj kanallarının logarın içerisine kireçli tazyikli bir su dökerek olup olmadığını test ettiler ve herhangi bir problem olmadığını, burada yağmur suyu drenaj hattı olduğunu görmüş oldular ve ayrıldılar. Bunun dışında kimyasal atık diye iddia ettikleri bir şey orada yok. Herhangi bir atık akmıyor. Bizim atık hattımız zaten çok farklı bir lokasyonda onun tam tersi istikametinde. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Diğer taraftan da çalışanlarımızın temizlik yaptığı iddiasına gelince, biz herhangi bir temizlik işi vesaire yapmadık, videoları ben de izledim. Zaten temizlik işlemi yapılıyor olsa maalesef ki yürüyen adamlar göremezsiniz orada. Bunu da size ayrıca söylemek isterim ama kanal sahamızda arkadaşlarımızın bakması, yürümesi, merak etmesi kadar normal bir şey yoktur. Böyle bir durum maalesef ki gerçek dışıdır."