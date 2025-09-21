Kastamonulu Kadın, Atık Malzemeleri Sanata Dönüştürüyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan kadın, sokaktan topladığı atık malzemeleri eşinin atölyesinde süs eşyalarına dönüştürüyor. Kadın, yaptığı süs eşyalarını internetten pazarlayarak hem çevreye hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kızının üniversite eğitimi için 2019 yılında Kocaeli'den Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine taşınan Saniye Serhatlı, boş vakitlerini değerlendirmek için atık malzemeleri onararak süs eşyalarına dönüştürmeye başladı. Kullanılmayan ya da atılan malzemeleri hurdalıklardan, eski evlerden ve sokaklardan toplayan Serhatlı, bu malzemeleri yenileyerek eski haline getiriyor. Özellikle su kabağını değerlendiren Serhatlı, gece lambaları, dekoratif süs eşyaları, mumluklar, çanlar ve çeşitli aksesuarlar üretiyor. Yaptığı ürünleri hem yerel pazarda hem de çeşitli el sanatları etkinliklerinde satışa sunan Serhatlı, bazı ürünlerini de internet üzerinden pazarlayarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"Eski, yıpranmış, değerini kaybetmiş atık malzemeleri tadilat yaparak eski kullanışlı haline getiriyorum"

Eski eşyaları gün yüzüne çıkartmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Saniye Serhatlı, "Kızım üniversiteyi kazanmıştı, bu vesileyle taşındık. O dönemde eşim Mustafa burada bir iş ortaklığı yaptı. Daha sonra da kendimiz bir atölye açtık. Tabii bu atölye açması bizi çok zorladı. Şu anda da ailecek çalışıyoruz. Hafta sonu çocuklarımız bize destek oluyor. Ben eski, yıpranmış, yahut değerini kaybetmiş, aslı bozulmuş olan ürünleri ya farklı bir ürüne çeviriyorum ya da tadilat yaparak eski haline getiriyorum. Ama benim daha çok tercih ettiğim onları bugünkü yaşantımıza uyarlayarak daha güzel, daha kullanışlı hale getirmek. Su kabaklarıyla iş yapmayı daha çok seviyorum. Onları da buraya geldiğimizde keşfettim. Onlardan lamba, üzerinde boyama yapıyorum. Çünkü resmi daha çok seviyorum. Su kabaklarını önce resim yaparak değerlendirmeye başladım, sonra lamba yaptım. Geri dönüşüme katkıda bulunduğum zaman hem mutlu oluyorum hem de üretmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aslında o eski eşyanın ilk halinden son haline kadar olan hikayesini bir tek siz biliyorsunuz. Onun ilk halini bildiğim için son halini de gördüğümde ben mutlu oluyorum" dedi.

"Asıl isteğim kendime bir iş yeri açmak"

Amacının kendi iş yerini açmak olduğunu ifade eden Serhatlı, "Gebze'de olsaydım benim için daha kolay olacaktı ama Taşköprü'de biraz zorlandım. Bu konuda da biraz düşündüm, ne yapabilirim diye baktım. Sosyal medyada da bu alanca çalışarak içerik üretenler var. Ben de bu şekilde bir sayfa açtım. Bu sayfada da takipçilerim oldu, satışlarım oldu. Şimdi asıl isteğim kendime bir iş yeri açmak" diye konuştu.

"Eşim geri dönüştürülecek bir şey getirdiği zaman aşırı mutlu oluyorum"

İşini çok sevdiğini söyleyen Serhatlı, "Bir şeyi dönüştürmeye başladığım zaman sanki etrafta her şey yok oluyor. Sadece o dönüştürdüğüm şey ve ben kalıyorum. İlk olarak o objeyi temizlemeye başlarken kafamda bir şeyler oluşmaya başlıyor. Zemin boyasını attıktan sonra başlıyorum. Sonra bitişi çok farklı bir yere ulaşıyor. Sonuçta bittiğinde yine benim sevdiğim bir şey oluyor. Mutlu olduğum için bu işi yapıyorum. Aslında bunları yaparken ben dinleniyorum. Kadınlar eşi çiçek alıp geldiğinde mutlu olur ben de eşim geri dönüştürülecek bir şey getirdiği zaman aşırı mutlu oluyorum. Sağ olsun o konuda bana çok destek oluyor" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU