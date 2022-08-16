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Kastamonu yerel haberi | Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, göreve başladı

Kastamonu yerel haberi | Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, göreve başladı

Yerel Haberler

Kastamonu haberi: Kastamonu'ya gelerek göreve başlayan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, törenle karşılandı.

Kastamonu'ya gelerek göreve başlayan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, törenle karşılandı.

İstanbul'da Terörle Mücadeleden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı'yken İçişleri Bakanlığının 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kayhan Ay, kente gelerek görevine başladı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılanan Kayhan Ay, polis tören mangasını selamladıktan sonra Emniyet Müdürlüğü personeli ile tanıştı.

Tanışmanın ardından kısa değerlendirmede bulunan Kayhan Ay, "Bizden önce görev yapan ve emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kastamonu çok kıymetli ve kadim bir şehir, bunun bilincindeyiz" dedi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak göreve atanmadan önce İstanbul'da Terörle Mücadele'den Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Kayhan Ay, "Bizden önce görev yapan ve emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kastamonu çok kıymetli ve kadim bir şehir, bunun bilincindeyiz. Bundan sonra daha çok sık görüşeceğiz ve hep beraber olacağız. Kastamonu halkına saygılar sunuyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu İstanbul Kayhan Yerel Haberler

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