Esenyurt'ta "Halk Günleri" Yeniden Başladı

Esenyurt'ta pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan 'Halk Günleri' yeniden başladı. Halk Günleri'ne katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlarla ilgilenerek sorunlara çözüm yolları aradı.

Esenyurt Belediyesi'nin halkın istek ve taleplerini ilk ağızdan dinleyerek çözüm üretmek amacıyla düzenlediği halk günleri, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt vatandaşlarla bir araya geldi. Esenyurtluların sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Bozkurt, bu sorunlara dair çözüm yolları aradı. Bozkurt'un yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı halk gününde, vatandaşların taleplerinin hızlı ve doğru bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere yönlendirmeler yapılarak gerekli talimatlar verildi. Aileleriyle halk gününe gelen çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

"BEN SİZDEN YANAYIM, ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Başkan Bozkurt'la buluşarak talebini dile getirenler arasında çocuklar da vardı. 8 yıl önce Yıldız Camii inşaatında site arazilerine girilerek parklarının yıkıldığını söyleyen ve oyun alanlarını geri isteyen çocukları dinleyen Bozkurt, "Ben sizden yanayım. Elimden geleni yapacağım" diyerek çocuklara haklarını her daim savunmaları konusunda nasihatte bulundu. İlgili alanı ziyaret ederek konunun takipçisi olacağını belirten Bozkurt, gerekli çalışmaların yapılması konusunda birim müdürlerine talimat verdi.

"SORUNLARIMIZI ÇÖZECEKLERİNE İNANIYORUM"

Esenyurt Belediyesi'nin her sıkıntısında yanında olduğunu söyleyen Burcu Çelik, "Başkanımızla görüşmek için talepte bulunmuştuk. Aradılar, Belediye Başkanı'nın benimle birebir görüşmek istediğini söylediler. Geldim, şikayetlerimizi ve sıkıntılarımızı dinlediler. Yardım talebinde bulunduk ve kabul ettiler. 2-3 gün içerisinde bize geleceklerini söylediler. Daha önce bize başsağlığına geldiler, bizim için böyle yardımlarda bulunmalarından dolayı çok memnunum. Sorunlarımızı çözeceklerine inanıyorum" dedi.

"BAŞKAN ÇOK İÇTEN VE SAMİMİYDİ"

Başkan Bozkurt'un samimiyetine ve içtenliğine vurgu yaparak sorduğu her soruya cevap aldığının altını çizen Sinan Akbulut ise "Buradan çok memnun ayrılıyorum. İki sene sonra Başkan'la yan yana geldiğim için mutluyum, her soruma cevap aldım. Taleplerime olumlu cevap alacağıma eminim. Başkan çok içten ve samimiydi. Çok alçakgönüllü birisi ve 'Kapım herkese açık' dedi, bundan başka mutluluk var mı?" diye konuştu.

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