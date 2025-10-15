Kastamonu Yaylaları, Hayvancılıkla Geçim Sağlayanların Umudu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde manzaralarıyla ziyaretçilerini büyüleyen yaylalar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların asırlardır geçim kapısı olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin eşsiz doğa manzaralarına sahip, tabiat ve doğa turizminin merkezlerinden olan Kastamonu, yaylalarıyla da son dönemde ön plana çıkmaya başladı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 48 kilometrelik rota üzerinde bulunan 33 yayla ise yaz ve sonbahardaki manzaralarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Mest eden manzaraların bulunduğu yaylaların turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Yaylalar bir yandan yerli turistlerin ilgisini çekmeye başlarken, öte yandan bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ise en büyük geçim kaynağı olmaya devam ediyor. İlk bahar mevsiminde yaylalara çıkan vatandaşlar, verimli meralarda yaz boyunca hayvanlarını otlatıyor.

"Dedelerimize bu yeri bize bıraktıkları için dua ediyorum"

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Soğucaova yaylasında hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Mevlüt Deveci, çocukluğundan itibaren hayvanları için yaz mevsimlerinde yaylaya taşındıklarını ifade etti. Yaylaların hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Deveci, "Dedelerimize bu yeri bize bıraktıkları için dua ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvanların etinden, sütünden, yağından, peynirden ekmek paramı kazanıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Bu işi zorlukları da var ama zoru başarmak da var" dedi.

"Aylıkla çalışan bir kişi, ay sonunu yetiremezken ben öyle değilim"

Gençlere hayvancılığa yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Deveci, hayvancılık sayesinde ev parası biriktirdiğini ifade ederek, "Aylık, yıllık maaş nedir, hiç bilmem. Hayvancılığı yapmak daha iyi, elinde bir sermaye var. Ben küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyordum. Bunu büyütmeye çalıştım. Şu an sıkıntım yok. Bir ev alabileceğim kadar para biriktirdim. Şimdi aylık ile çalışan bir kişi ay sonun kadar parasını yetiremez ama ben öyle değilim. Şimdi bunu yapmak zor ama yapılsa daha iyi olur. Gençlere tavsiyem, bu iş önemli, yapılsın" diye konuştu. - KASTAMONU