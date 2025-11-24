Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın Annnesi Vefat Etti
Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın 94 yaşındaki annesi Şehri Dallı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 25 Kasım'da Boyabat'ta defnedilecek.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın annesi Şehri Dallı (94), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şehri Dallı'nın cenazesinin 25 Kasım Salı günü Sinop'un Boyabat ilçesindeki Hacı Ergün Gürbüz Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel