Kastamonu Valisi Avni Çakır oyunu kullandı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır ile oyunu kullandı.

Kastamonu'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır da eşi Bahar Çakır ile birlikte Kastamonu kent merkezinde bulunan Atatürk İlkokulundaki 1017 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"Huzurlu bir ortamda seçimi gerçekleştiriyoruz"

Seçim öncesinde tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Çakır, "Hepinizin bildiği gibi hem Cumhurbaşkanlığı hem de 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için ülkemiz genelinde oy kullanma işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kastamonu ilimizde de 19 ilçemiz ve merkez ilçemizle beraber, şu ana kadar en ufak bir olumsuzluk olmadı. Huzurlu bir ortamda seçimi gerçekleştiriyoruz. Bizler Valilik olarak, tüm birimlerimiz ile birlikte, vatandaşlarımızın hür iradesini sandığa doğru bir şekilde yansıması noktasında gerek her türlü tedbirleri aldık. Çıkacak sonuçlarda şimdiden ülkemize devletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KASTAMONU